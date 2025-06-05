Новое видео с принцем Гарри и Меган Маркл назвали похабным

Меган Маркл станцевала тверк с принцем Гарри перед родами и выложила видео

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, опубликовала видео, в котором станцевала с принцем Гарри тверк перед родами дочери. Об этом сообщает Sky News.

На кадрах беременная герцогиня Сассекская двигает бедрами у больничной койки, пока принц Гарри в толстовке пританцовывает рядом. «Когда острая еда, ходьба и иглоукалывание не помогли — оставалось только это!» — написала Меган под видео, которое выложила в своем аккаунте в соцсетях в честь четырехлетия дочери Лилибет.

Ролик, который до этого не появлялся в сети, вызвал бурную реакцию у подписчиков и королевских экспертов. Леди Колин Кэмпбелл назвала видео «вульгарным и похабным»: «Какая женщина со вкусом допустила бы такое? Только дешевая проститутка из бара!» Особое возмущение у Кэмпбелл и других вызвал контраст между ожидаемым от членов королевской семьи сдержанным поведением и откровенными танцами герцога и герцогини Сассекских. «Моя ямайская подруга сказала: "Меган Маркл заставляет меня стыдиться своего цвета кожи"», — добавила Кэмпбелл.

Параллельно с провокационным видео герцогиня опубликовала трогательные фото Лилибет с подписью: «Ты сделала нашу жизнь ярче!» Однако внимание привлек именно танец под песню The Baby Momma Dance.

Ранее сообщалось, что принц Гарри, герцог Сассекский, всерьез рассматривал возможность сменить фамилию на Спенсер в память о матери, принцессе Диане. Во время недавнего визита в Британию он обсудил эту идею с графом Спенсером, который приходится братом принцессе Диане.