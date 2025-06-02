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18:11, 2 июня 2025Из жизни

Стало известно о желании принца Гарри взять другую фамилию

Брат принцессы Дианы отказал принцу Гарри, когда он захотел взять фамилию матери
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Принц Гарри, герцог Сассекский, всерьез рассматривал возможность сменить фамилию на Спенсер в память о матери, принцессе Диане. Об этом стало известно Daily Mail.

Герцог Сассекский обсуждал смену фамилии с дядей, который приходится братом принцессе Диане, — графом Спенсером во время недавнего визита в Британию. Однако глава рода Спенсеров объяснил племяннику, что юридические препятствия делают этот шаг практически невозможным. «Они провели очень дружелюбную беседу, и Спенсер посоветовал ему не предпринимать таких шагов», — рассказал неназванный друг принца.

Источники утверждают, что принц Гарри захотел взять фамилию матери и потому активно изучал варианты отказа от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую также носят его дети — Арчи и Лилибет. Этот шаг стал бы еще одним болезненным ударом по отношениям принца с королевской семьей. Фамилия Маунтбеттен-Виндзор объединяет родовые имена королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

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По словам королевского эксперта Тома Бауэра, жена принца, Меган Маркл, видела свою главную цель в том, чтобы стать новой Дианой. Если бы Гарри удалось сменить фамилию, его дочь стала бы Лилибет Дианой Спенсер.

Ранее в своем кулинарном телешоу Меган Маркл потребовала, чтобы ее больше не звали по фамилии, которую она носила до замужества. Услышав от подруги фамилию «Маркл», она сказала: «Так забавно, что ты продолжаешь называть меня Меган Маркл. Ты же знаешь, что я теперь Сассекская».

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