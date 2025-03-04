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21:08, 4 марта 2025Из жизни

Меган Маркл потребовала звать себя по-другому

Daily Beast: Меган Маркл потребовала звать себя Меган Сассекской
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В своем кулинарном телешоу Меган Маркл потребовала, чтобы ее больше не звали по фамилии, которую она носила до замужества. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Во второй серии телешоу Маркл резала огурцы вместе со своей подругой — американской актрисой Минди Калинг. Услышав от нее фамилию «Маркл», она задумчиво посмотрела на огурец и произнесла: «Так забавно, что ты продолжаешь называть меня Меган Маркл. Ты же знаешь, что я теперь Сассекская».

Когда у тебя появляются дети, ты думаешь: «Я разделяю свою фамилию с моими детьми, и это ощущается так… Я не знала, насколько это много будет для меня значить, когда можно говорить: "Это наша семейная фамилия, фамилия нашей маленькой семьи"»

Меган Маркл
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Британский король Карл III и его ближайшие родственники носят фамилию Маунтбаттен-Виндзор, но почти никогда ее не используют. Вместо нее они, как правило, указывают один из своих титулов. В юности принц Гарри звался Гарри Уэльским, поскольку его отец в то время был принцем Уэльским. После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцог и герцогиня Сассекские и с тех пор использовали именно их.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.

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