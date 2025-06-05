Заявившему о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах эксперту напомнили о Китае

В России указали на пример Китая в вопросе укрытия самолетов ядерной триады

Военному эксперту Олегу Шаландину ответили на слова о том, что самолеты ядерной триады невозможно укрыть, и напомнили о примере Китая. Ответ опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

По словам автора, Пекин еще в 60-е годы прошлого века занялся вопросом укрытия своих самолетов, в том числе и тяжелых бомбардировщиков. В основном авиабазы расположены в горах, но и на простых аэродромах имеются ангары для укрытия от непогоды.

«В свете фееричного заявления о том, что якобы никто не строит укрытия для большой стратегической авиации, вспомним про этого "никто". Этот "никто" — это Китай. Ведь военно-политическое руководство Китая просто не читало российских военных экспертов жанра "чего у нас нет, так того просто не надо"», — указано в сообщении.

Ранее Шаландин заявил, что атакованные украинскими БПЛА самолеты не укрывали. Он подчеркнул, что никто не делает укрытия для самолетов ядерной триады на аэродромах.