Жена бросила раненного на СВО мужа и вывезла из двух его квартир все ценное

В Приморье раненый боец СВО пожаловался на вынесшую все ценное из квартиры жену

Жена бросила раненного на специальной военной операции (СВО) мужа и вывезла из двух его квартир все ценное. Об этом сам военнослужащий рассказал на видео, опубликованном изданием News.VL в Telegram.

По словам военнослужащего, за время СВО он сумел проявить себя и значительно повысил свое материальное состояние. Когда весной 2024 года мужчина получил третье ранение, жена пообещала помогать ему, взяв под этим предлогом часть выплаченной бойцу компенсации. После этого она продала его автомобиль и потребовала развода, заявив о претензиях на половину всего заработанного солдатом.

Боец отказался пойти на эти условия. Между тем реабилитация затянулась на год. Вернувшись домой, солдат обнаружил, что жена вывезла их обеих его квартир все ценное. Кроме того, россиянка выкрала все документы, заявил боец. Он указал, что его случай — один из целого ряда подобных эпизодов, с которыми сталкиваются проходящие лечение военнослужащие.

Ранее в Амурской области жену другого участника СВО поселили в гниющую комнату. Жилье ей предоставили по договору социального найма. Женщина пожаловалась на прогнившие полы, отсутствие дверных наличников и повышенную влажность.