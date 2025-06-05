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04:58, 5 июня 2025Забота о себе

Женщина пять месяцев жаловалась на кровавую диарею и оказалась тяжело больна

Metro: У британки развился язвенный колит после отравления сырой курицей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Loch Earn / Shutterstock / Fotodom

Британка Шарлотта Гривз рассказала, как после пяти месяцев жалоб на кровавую диарею врачи нашли у нее тяжелую болезнь. Ее историю напечатало издание Metro.

По словам женщины, в возрасте 19 лет она отравилась сырой курицей в сетевом ресторане и с тех пор жаловалась на рвоту и понос. Спустя два месяца диарея стала кровавой. Гривз ходила в туалет по восемь-десять раз в день, из-за чего перестала видеться с друзьями. «Я не могла есть, быстро теряла вес из-за диареи. У меня была высокая температура, и я вообще чувствовала себя ужасно. Однако все, что мне дали, чтобы бороться с этим, это какие-то таблетки от тошноты и совет отдыхать», — вспоминает она первый визит к врачу.

Через две недели родители отвезли девушку в отделение неотложной помощи, где ее госпитализировали. Врачи поставили ей капельницы, назначили стероиды и провели исследования. Колоноскопия показал, что она больна язвенным колитом. «Это хроническое заболевание приводит к опуханию и изъязвлению нижнего отдела кишечника, что вызывает множество симптомов, включая диарею, боль в животе и сильную усталость — все это у меня было. Из-за пищевого отравления развилось первое обострение язвенного колита, которое затем заставило мою иммунную систему атаковать саму себя», — рассказала Гривз.

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