Женщина пять месяцев жаловалась на кровавую диарею и оказалась тяжело больна

Metro: У британки развился язвенный колит после отравления сырой курицей

Британка Шарлотта Гривз рассказала, как после пяти месяцев жалоб на кровавую диарею врачи нашли у нее тяжелую болезнь. Ее историю напечатало издание Metro.

По словам женщины, в возрасте 19 лет она отравилась сырой курицей в сетевом ресторане и с тех пор жаловалась на рвоту и понос. Спустя два месяца диарея стала кровавой. Гривз ходила в туалет по восемь-десять раз в день, из-за чего перестала видеться с друзьями. «Я не могла есть, быстро теряла вес из-за диареи. У меня была высокая температура, и я вообще чувствовала себя ужасно. Однако все, что мне дали, чтобы бороться с этим, это какие-то таблетки от тошноты и совет отдыхать», — вспоминает она первый визит к врачу.

Через две недели родители отвезли девушку в отделение неотложной помощи, где ее госпитализировали. Врачи поставили ей капельницы, назначили стероиды и провели исследования. Колоноскопия показал, что она больна язвенным колитом. «Это хроническое заболевание приводит к опуханию и изъязвлению нижнего отдела кишечника, что вызывает множество симптомов, включая диарею, боль в животе и сильную усталость — все это у меня было. Из-за пищевого отравления развилось первое обострение язвенного колита, которое затем заставило мою иммунную систему атаковать саму себя», — рассказала Гривз.

Ранее 29-летняя британка перестала выходить на улицу из-за запахов рыбы, тухлых яиц и фекалий, исходящих от ее тела. По словам женщины, она сама нашла подходящий под ее симптомы диагноз — триметиламинурия, или синдром тухлой рыбы.