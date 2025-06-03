Женщина перестала выходить на улицу из-за преследующих ее запахов тухлых яиц и фекалий

Metro: Женщина перестала выходить на улицу из-за запаха фекалий от тела

29-летняя британка перестала выходить на улицу из-за запахов рыбы, тухлых яиц и фекалий, исходящих от ее тела. О жизни с редким заболеванием она рассказала изданию Metro.

Кармен Дэвис объяснила, что все началось, когда ей было 18 лет. Ее одноклассник всем говорил, что от нее воняет и даже завел канал на YouTube, где выкладывал песни на эту тему. Поначалу девушка не обращала на это внимание, но вскоре ее стали преследовать неприятные запахи, которые, по все видимости, исходили от нее.

«Врачи считали, что у меня какое-то психическое состояние, при котором я чувствую несуществующие запахи. Но я была уверена, что со мной действительно что-то не так. Я каждый день принимала душ, но не могла избавиться от запаха», — отметила Дэвис. По словам женщины, она сама нашла подходящий под ее симптомы диагноз — триметиламинурия, или синдром тухлой рыбы.

Жительница Великобритании вспоминает, что врач не сразу согласились провести анализ, так как это генетическое заболевание встречается очень редко. Но в конечном итоге дали согласие, и результат оказался положительным. «За годы с болезнью я обнаружила, что если голодать, то первые семь дней запах будет становиться сильнее, зато потом тело начинает пахнуть корицей. Так я смогла перестать пахнуть фекалиями, но зато сильно похудела», — отметила она.

В итоге Дэвис почти перестала выходить из дома, встречать с семьей и родственниками. По ее словам, от полного затворничества ее спасло рождения ребенка. Девушке все так же неловко рядом с другими людьми, но теперь она ежедневно выходит на улицу, так как ребенку нужны прогулки и свежий воздух.

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