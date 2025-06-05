Жительница ХМАО внезапно разбогатела благодаря случайной покупке дочери

Россиянка выиграла миллион рублей и удивилась

Семья из ХМАО стала обладателями миллиона рублей, выиграв в лотерею. Деньги достались матери Натальи Плебух, которая купила билет случайно, пишет Ura.ru.

Как отмечает издание, женщина покупала в магазине книгу для дочери и решила заодно приобрести несколько лотерейных билетов, которые Наталья дома раздала членам семьи: мужу, матери и бабушке, а также один взяла себе. В результате удача улыбнулась матери россиянки.

«Мама сидит скромно и говорит: "У меня все цифры закрылись". Мы округлили глаза и проверили билет... Что особенно забавно: буквально накануне мама произнесла фразу: "Миллион. И что с ним делать?"», — поделилась она.

Пока семья не решила, что делать с выигрышем.

Ранее житель Смоленской области по имени Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» более 32 миллионов рублей. Он решил скрыть это от своих родных.