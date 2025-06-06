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07:22, 6 июня 2025Россия

Алаудинов рассказал о новой стратегии в зоне СВО

Алаудинов: ВС России отказались от штурма крупных городов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России отказались от штурма крупных городов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для того, чтобы минимизировать потери. О новой стратегии рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию. Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее боец ВС России с позывным Мажор рассказал о тактике бойцов в Сумской области. По его словам, военнослужащие заняли Водолаги в Сумской области, охватив село сразу с трех сторон. В результате маневра многие украинские бойцы были вынуждены сдаться в плен.

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