Алаудинов рассказал о новой стратегии в зоне СВО

Алаудинов: ВС России отказались от штурма крупных городов

Вооруженные силы (ВС) России отказались от штурма крупных городов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для того, чтобы минимизировать потери. О новой стратегии рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию. Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее боец ВС России с позывным Мажор рассказал о тактике бойцов в Сумской области. По его словам, военнослужащие заняли Водолаги в Сумской области, охватив село сразу с трех сторон. В результате маневра многие украинские бойцы были вынуждены сдаться в плен.