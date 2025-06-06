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12:34, 6 июня 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России установила контроль над Федоровкой в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России установила контроль над Федоровкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Восток».

Выбить противника из Федоровки удалось благодаря активным действиям личного состава группировки, отметили в военном ведомстве.

Российская армия продолжает наступление по всем границам ДНР. Ее цель — выйти на административные границы региона, включенного в состав России в границах бывшей Донецкой области Украины. 4 июня Минобороны сообщило о занятии Редкодуба в ДНР.

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