Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России установила контроль над Федоровкой в ДНР

Армия России установила контроль над Федоровкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Восток».

Выбить противника из Федоровки удалось благодаря активным действиям личного состава группировки, отметили в военном ведомстве.

Российская армия продолжает наступление по всем границам ДНР. Ее цель — выйти на административные границы региона, включенного в состав России в границах бывшей Донецкой области Украины. 4 июня Минобороны сообщило о занятии Редкодуба в ДНР.