Членам банды Шамиля Басаева вынесли приговоры за нападение на российских десантников

В Ростове-на-Дону четыре члена банды Басаева получили до 24 лет колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор четверым членам банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшим в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Жители Татарстана Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов получили от 13 до 24 лет колонии строгого режима. Они признаны виновными по статьям 209 («Участие в банде»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

Установлено, что 29 февраля 2000 года в Чечне мужчины в составе вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Не выжили 84 российских военных.

Фигурантов задержали в 2022 году. Продолжается розыск и других причастных.

27 мая сообщалось, что СК задержал еще четверых боевиков банды. Им предъявлено обвинение.