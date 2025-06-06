Диетолог оценил идею заправлять окрошку колой

Диетолог Поляков: Заправка окрошки колой может нанести вред здоровью

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков оценил идею заправлять окрошку газированными напитками — например, колой. Его цитирует aif.ru.

Подобные оригинальные рецепты, подчеркнул он, не имеют ничего общего с традиционным блюдом и могут нанести серьезный вред здоровью. Он указал на то, что сладкие газированные напитки, в том числе диетические, не стоит употреблять ни отдельно, ни тем более в сочетании с продуктами питания. «Быстрые жидкие углеводы из газировки моментально усваиваются, вызывают скачки сахара и перегружают организм», — предупредил врач.

По словам Полякова, даже если взять для заправки диетическую колу, можно столкнуться с неприятными последствиями. «Сахарозаменители, которые используются в сладкой газированной воде, практически все не являются абсолютно безопасными — у каждого из них есть свой профиль побочных эффектов», — резюмировал специалист.

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