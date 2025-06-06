ФСБ задержала молодого россиянина за призывы к убийству военных

В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за призывы к убийству военных ВС РФ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя, который в социальных сетях призывал к убийству военных Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Его отправили под стражу.

По версии следствия, мужчина писал публичные сообщения и размещал материалы со своего личного профиля в мессенджере Telegram.

Ранее в Хакасии суд приговорил к двум годам принудительных работ местного жителя за призывы к свержению силовым путем власти в России и расправе над российскими правоохранителями и военными.

