ФСБ задержала молодого россиянина за призывы к убийству военных

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя, который в социальных сетях призывал к убийству военных Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Его отправили под стражу.
По версии следствия, мужчина писал публичные сообщения и размещал материалы со своего личного профиля в мессенджере Telegram.
Ранее в Хакасии суд приговорил к двум годам принудительных работ местного жителя за призывы к свержению силовым путем власти в России и расправе над российскими правоохранителями и военными.