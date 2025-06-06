Известный телеведущий назвал худшего гостя интервью за свою карьеру

Ведущий Питер Хеллиар назвал Марка Уолберга худшим гостем интервью за карьеру

Известный австралийский комик и телеведущий Питер Хеллиар назвал худшего гостя, у которого ему приходилось брать интервью, за всю свою карьеру. Об этом он рассказал в подкасте, запись которого доступна на онлайн-платформе.

По воспоминаниям Хеллиара, самым сложным гостем оказался популярный американский актер Марк Уолберг. Телеведущий отметил, что проводил с ним интервью несколько раз, и они проходили хорошо, однако однажды актер внезапно начал вести себя ужасно.

«Мне кажется, он был то ли с похмелья, то ли уставший, то ли ему просто было неинтересно в принципе. Он держал телефон перед собой все это время», — вспомнил Хеллиар, отметив, что при этом партнер Уолберга по интервью актер Уилл Феррелл испытывал стыд за коллегу и старался более активно принимать участие в беседе.

Ранее британская телеведущая Лорейн Келли назвала худшего гостя интервью за свою 40-летнюю карьеру в журналистике. По воспоминаниям телеведущей, одним из самых сложных гостей, с которыми ей когда-либо приходилось проводить интервью, стала певица Леди Гага.