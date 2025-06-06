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13:01, 6 июня 2025Мир

Канцлер Германии прокомментировал возможный выход США из НАТО

Канцлер Германии Мерц: Президент Трамп дал понять, что США не выйдут из НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы дал понять, что Соединенные Штаты не собираются выходить из НАТО. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует Reuters.

«Трамп ясно дал понять, что не собирается выводить США из НАТО, у меня нет сомнений, что США останутся в НАТО», — сказал глава немецкого правительства.

Ранее политолог Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что европейские союзники по НАТО осознали нежелание США играть в альянсе главную роль в военной безопасности.

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