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09:37, 6 июня 2025Ценности

Кайли Дженнер вышла на публику в откровенном наряде с глубоким декольте

Телезвезда Кайли Дженнер вышла на публику в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Телезвезда Кайли Дженнер вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в блестящем облегающем платье, декорированном глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера.

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Образ дополнила укладка с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров телезвезда выбрала серьги и тонкий браслет на запястье.

Ранее в июне Кайли Дженнер показала в своем чемодане интимный сюрприз для Тимоти Шаламе. Предпринимательница поделилась снимком, на котором показала содержимое багажа для поездки в Индианаполис.

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