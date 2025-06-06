Кайли Дженнер вышла на публику в откровенном наряде с глубоким декольте

Телезвезда Кайли Дженнер вышла на публику в платье с глубоким декольте

Телезвезда Кайли Дженнер вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в блестящем облегающем платье, декорированном глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Образ дополнила укладка с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров телезвезда выбрала серьги и тонкий браслет на запястье.

Ранее в июне Кайли Дженнер показала в своем чемодане интимный сюрприз для Тимоти Шаламе. Предпринимательница поделилась снимком, на котором показала содержимое багажа для поездки в Индианаполис.