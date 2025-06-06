Ключевой ставке предсказали резкое снижение

Аналитик Оганисян: Банк России может снизить ключевую ставку до 19 процентов

Не исключено, что в пятницу, 6 июня, совет директоров Банка России решит снизить ключевую ставку. Об этом заявили некоторые из опрошенных ТАСС аналитиков.

Так эксперты «Ренессанс капитал» допустили, что ключевая ставка упадет на 100 пунктов — до 20 процентов. В пользу такого решения появилось немало факторов. В том числе и ключевая макроэкономическая статистика.

В свою очередь, директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян не исключил, что ставка Упадет на 200 пунктов. Он полагает, что регулятор готов снизить «ключ» до 19 процентов.

«Инфляция снижается опережающими темпами, и явно просматриваются признаки замедления экономики, снизился рост кредитования», — обратил внимание эксперт.

Впрочем ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова оценила вероятность сохранения ставки на нынешнем уровне в 60 процентов. Она призвала не забывать, что показатели недельной инфляции в последний месяц весны оказались очень неустойчивыми, несмотря на то, что в последнюю неделю мая рост потребительских цен замедлился с 0,07 до 0,06 процента.

«Нашим базовым сценарием в июне все-таки остается сохранение ключевой ставки на уровне 21 процента годовых», — сказала она.

Тем временем российский бизнес надеется на снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании. Как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, для принятия такого решения серьезные макроэкономические причины.