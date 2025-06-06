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08:18, 6 июня 2025Экономика

Ключевой ставке предсказали резкое снижение

Аналитик Оганисян: Банк России может снизить ключевую ставку до 19 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Не исключено, что в пятницу, 6 июня, совет директоров Банка России решит снизить ключевую ставку. Об этом заявили некоторые из опрошенных ТАСС аналитиков.

Так эксперты «Ренессанс капитал» допустили, что ключевая ставка упадет на 100 пунктов — до 20 процентов. В пользу такого решения появилось немало факторов. В том числе и ключевая макроэкономическая статистика.

В свою очередь, директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян не исключил, что ставка Упадет на 200 пунктов. Он полагает, что регулятор готов снизить «ключ» до 19 процентов.

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«Инфляция снижается опережающими темпами, и явно просматриваются признаки замедления экономики, снизился рост кредитования», — обратил внимание эксперт.

Впрочем ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова оценила вероятность сохранения ставки на нынешнем уровне в 60 процентов. Она призвала не забывать, что показатели недельной инфляции в последний месяц весны оказались очень неустойчивыми, несмотря на то, что в последнюю неделю мая рост потребительских цен замедлился с 0,07 до 0,06 процента.

«Нашим базовым сценарием в июне все-таки остается сохранение ключевой ставки на уровне 21 процента годовых», — сказала она.

Тем временем российский бизнес надеется на снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании. Как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, для принятия такого решения серьезные макроэкономические причины.

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