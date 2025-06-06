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15:15, 6 июня 2025Силовые структуры

Коуча российских звезд объявили в межгосударственный розыск

В РФ заочно арестовали и объявили в розыск бизнес-коуча Тлиашинову
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бизнес-коуча Тлиашинову потребовали заочно арестовать в России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бизнес-коуча российских звезд Инну Тлиашинову заочно арестовали в России и объявили в межгосударственный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Тлиашинова обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год она, получая деньги от семинаров и тренингов по личностному росту, не уплатила государству 431 миллион рублей в качестве налогов. Кроме того, бизнес-коуч приобрела квартиру в Москве, отмывая полученные преступным путем деньги.

Следователи просили арестовать женщину еще в конце мая.

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