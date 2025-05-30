Бизнес-коуча Тлиашинову потребовали заочно арестовать в России

Следствие просит суд заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову по делу о налогах

Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал об избрании Тлиашиновой меры пресечения поступил в Тверской суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.

Уголовное дело в отношении коуча возбудили в апреле. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 431 миллион рублей. Расследование против нее ведется по двум статьям 198 («Неуплата налогов») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ. Тлиашинову объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в многомиллионном мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов признал вину в полном объеме.

