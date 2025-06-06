ЛГБТ-сообщество Киева заявило о запугивании терактом со стороны властей

ЛГБТ-сообщество Киева обвинило полицию Украины в запугивании

Украинское ЛГБТ-сообщество «Киевпрайд» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) выпустило обращение и обвинило полицию Украины в запугивании из-за пересечения ЛГБТ-фестиваля с мероприятием по случаю празднования христианами Троицкой родительской субботы и Троицы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, сообщество предупредили об угрозе теракта или нападении на тысячи человек во время фестиваля в Киеве.

В «Киевпрайде» заявили, что полиция таким образом хочет сорвать мероприятие. МВД угрожает заблокировать входы на место проведения фестиваля, добавили в ЛГБТ-сообществе.

Организация требует украинскую полицию предоставить доказательства возможного террористического акта или «прекратить давление».

В апреле на Украине произошла аналогичная ситуация с совмещением христианского праздника и ЛГБТ-мероприятия. Тогда в Киеве решили провести фестиваль в день празднования Страстной пятницы. Полиция разгоняла противников мероприятия.

