Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 6 июня 2025Бывший СССР

ЛГБТ-сообщество Киева заявило о запугивании терактом со стороны властей

ЛГБТ-сообщество Киева обвинило полицию Украины в запугивании
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинское ЛГБТ-сообщество «Киевпрайд» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) выпустило обращение и обвинило полицию Украины в запугивании из-за пересечения ЛГБТ-фестиваля с мероприятием по случаю празднования христианами Троицкой родительской субботы и Троицы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, сообщество предупредили об угрозе теракта или нападении на тысячи человек во время фестиваля в Киеве.

В «Киевпрайде» заявили, что полиция таким образом хочет сорвать мероприятие. МВД угрожает заблокировать входы на место проведения фестиваля, добавили в ЛГБТ-сообществе.

Организация требует украинскую полицию предоставить доказательства возможного террористического акта или «прекратить давление».

В апреле на Украине произошла аналогичная ситуация с совмещением христианского праздника и ЛГБТ-мероприятия. Тогда в Киеве решили провести фестиваль в день празднования Страстной пятницы. Полиция разгоняла противников мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Ракеты и «Герани» прилетели в Киев и западные области

    Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе

    В России разработали новый метод обнаружения рака

    В Киеве начался пожар после взрывов

    Членам банды Шамиля Басаева вынесли приговоры за нападение на российских десантников

    Ушедшему в армию Калюжному нашли замену в хитовом сериале

    Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою

    В России предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков

    В Москве стали чаще выставлять на продажу квартиры бэби-бумеров

    В России пожаловались на засилье одинаковых китайских машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости