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18:01, 6 июня 2025Культура

Лидер «Руки Вверх!» пожаловался на травлю дочери

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что его дочь Ника подвергалась буллингу
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о буллинге в адрес дочери Ники Жуковой. Об этом артист поведал в интервью изданию The Voice.

Жуков заявил, что его 16-летняя дочь подвергалась травле с детского сада из-за его известности. «Это удел детей известных родителей. Горжусь, что Ника правильно реагирует. Буллинг по этому поводу был начиная еще с детского сада. И это никуда не девается», — сказал Жуков.

Известно, что Жукова исполнила главную роль в сериале «Плакса». Ради съемок в проекте ей пришлось научиться играть на гитаре за восемь месяцев.

Ранее стало известно, что Жуков переделал культовую песню в честь рекорда Овечкина. В клипе на новую версию песни снялись звезды НХЛ и КХЛ.

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