Жуков переделал культовую песню в честь рекорда Овечкина

Жуков переделал песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!» в честь рекорда Овечкина

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков переделал культовую песню «18 мне уже» в честь снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Жуков вспомнил, что Овечкин любит песню «18 мне уже!» и решил написать ее новую версию в честь побитого рекорда Гретцки.

В клипе на новую версию песни — «895 уже» — снялись звезды НХЛ, Континентальной и молодежной хоккейных лиг (КХЛ и МХЛ), СТС, актеры сериала «Молодежка», а также первый тренер Овечкина. «Уэйн Гретцки, ой, в мире ты теперь второй», — гласит одна из строчек.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Гретцки по этому показателю (894).