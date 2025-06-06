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20:45, 6 июня 2025Мир

Маск оценил шутку Медведева

Маск оценил шутку Медведева о готовности России примирить его с Трампом
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск оценил шутку заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о готовности России примирить его с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующую реакцию он разместил в социальной сети X.

В частности, Медведев написал: «Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D [Дональдом Трампом] и E [Илоном Маском] за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята!»

В ответ на этот пост Маск поставил смеющийся смайлик.

Ранее в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Трамп впервые публично раскритиковал американского бизнесмена, который ранее покинул администрацию Белого дома. Маск незамедлительно на этот выпад отреагировал — в X он впервые жестко высказался о главе государства и напрямую ему угрожал. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.

Вот это да!
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