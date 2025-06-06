«Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

Илон Маск поддержал идею объявить Трампу импичмент и передать власть Вэнсу

5 июня президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, который ранее покинул администрацию. Его высказывание прозвучало в трансляции Белого дома.

Я очень разочарован в Илоне, я во многом ему помогал Дональд Трамп президент США

Слова Трампа привели к немедленной реакции Маска. В своей социальной сети X он впервые жестко высказался о главе государства и напрямую ему угрожал. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.

Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в сенате Илон Маск американский миллиардер

Почему поссорились Трамп и Маск, чем они угрожали друг другу и приведет ли это к импичменту президента США — в материале «Ленты.ру».

Почему Трамп поругался с Маском?

Первая трещина в отношениях двух миллиардеров появилась в апреле, когда Трамп ввел пошлины против большей части мира, ударившие в том числе по предприятиям Маска. Бизнесмен призвал главу государства создать зону свободной торговли США с Европейским союзом (ЕС), чем косвенно раскритиковал действия Белого дома.

По данным газеты The Washington Post (WP), в кулуарах Маск жестко отзывался о советнике по торговле Питере Наварро, который считается одним из архитекторов всей экономической политики Трампа и одним из его ближайших помощников.

В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).

В своем прощальном заявлении Маск выразил благодарность главе Белого дома за возможность сократить бесполезные расходы правительства страны, однако уход бизнесмена из политики подогрел слухи о росте напряженности в его отношениях с президентом и о неадекватности миллиардера. В частности, ряд СМИ даже намекали на наркотическую зависимость Маска, повлекшую столь быстрое выгорание.

Я не принимаю наркотики! The New York Times врет как проклятая Илон Маск американский миллиардер

Однако 31 мая Трамп объявил об отзыве кандидатуры на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джареда Айзекмана. Предполагается, что причиной этого стали связи Айзекмана с покинувшим администрацию Маском.

На фоне этих сообщений 3 июня Маск начал косвенно критиковать Трампа. В частности, он резко отозвался о законопроекте президента по сокращению федеральных расходов, который тот назвал «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — оригинальное название документа на английском языке)

Илон Маск и Дональд Трамп 5 октября 2024 года Фото: Evan Vucci / AP

«Извините, я больше не могу это терпеть. Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — возмутился миллиардер.

Противоречия раскрывались по вопросам не только бюджета, но и внешней политики. В марте этого года разразился скандал: по данным газеты The New York Times (NYT), Пентагон ознакомил Маска с секретными планами США на случай конфликта с Китаем, хотя к ним доступа не имел. В администрации Трампа миллиардер считался одним из немногих сторонников нормализации отношений с Пекином.

Как сообщал 4 июня портал Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии, для большинства партийных функционеров назревающий конфликт Маска и Трампа был очевиден: миллиардер многих раздражал своими реакциями и мешал своими действиями. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и вовсе признал, что Трамп зол на Маска из-за его критических высказываний о законопроекте.

Я знал, что это вопрос времени, когда эти два альфа-самца взорвутся и начнут сражаться друг с другом член Палаты представителей Конгресса США на правах анонимности в разговоре с порталом Axios

Какую бомбу Трамп и Маск пообещали друг другу?

5 июня конфликт Трампа и Маска вышел на поверхность. На фоне громких заявлений предпринимателя, что Трамп без него не смог бы взять реванш на выборах прошлого года, хозяин Белого дома пригрозил срезать все субсидии для предприятий Илона Маска.

Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона.

Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого Дональд Трамп президент США

Кроме того, Трамп прямым текстом заявил, что Маск «выдохся» и «сошел с ума», указав на личное решение выпроводить его из администрации.

В ответ на это бывший глава DOGE пригрозил президенту скандалом, связанному с файлами миллиардера Джеффри Эпштейна, организовавшего на одном из островов Карибского моря бордель с несовершеннолетними девушками. Таким образом он намекнул на возможную причастность действующего президента к преступлениям Эпштейна.

Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп! Илон Маск американский миллиардер

Маск также пообещал отдать распоряжение своей компании SpaceX немедленно начать вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon, однако позже от своих слов отказался.

Миллиардер также поддержал идею третьего импичмента Трампу, сделав репост публикации с идеей передать власть вице-президенту США Джею Ди Вэнсу.

Тем не менее, по данным журнала Politico, конфликт может сойти на нет: советники Трампа уже организовали встречу главы Белого дома и миллиардера, чтобы «заключить мир». По данным представителей администрации, это возможно, так как президент спокойно высказывается о конфликте.

Как Маск может помешать Трампу?

По данным NYT, есть ряд способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу в ходе вспыхнувшей между ними публичной ссоры.

В частности, Маск может использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и программы. Потратив более 250 миллионов долларов на помощь избирательной кампании президента, предприниматель мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев.

Илон Маск и Дональд Трамп 5 октября 2024 года Фото: Alex Brandon / AP

Помимо этого, Илон Маск может использовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию.

Миллиардер также может создать большие проблемы для Трампа, намекая на доступ к инсайдерской информации, включая файлы по делу Эпштейна.

Однако Трамп может расторгнуть контракты с компаниями Маска. В 2024 году проектам миллиардера было обещано три миллиарда долларов по почти 100 контрактам с 17 государственными агентствами, отмечает газета. Кроме того, бывшего руководителя DOGE могут лишить доступа к гостайне, которую он получил как глава SpaceX.

Также бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, уволенный Трампом в 2017 году через десять дней работы, заявил, что Демократическая партия США может победить президента республиканцев, если перетянет на свою сторону Маска.

Если бы я был демократом, я бы попытался вернуть его.

Я бы сказал ему: «Послушай, твои клиенты в основном демократы, давай дадим ему время остыть, вернись в партию и помоги нам, мы признаем некоторые вещи, в которых ты прав» Энтони Скарамуччи бывший директор по коммуникациям Белого дома

Тогда Скарамуччи усомнился в том, что это возможно. Он указал, что демократы слишком радикальны в своих взглядах и не готовы прибегнуть к компромиссам, чтобы привлечь влиятельных сторонников. По словам спикера, Маск мог стать таким шансом на победу, но он не захочет иметь дело с радикальным руководством партии.