В Белом доме организуют телефонный разговор Маска и Трампа после конфликта

Politico: Советники Белого дома организуют диалог Трампа и Маска для примирения

Советники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа организуют диалог главы Белого дома и американского миллиардера Илона Маска после их конфликта, чтобы «заключить мир». Телефонный разговор запланирован на пятницу, передает издание Politico.

«Помощники Белого дома попытались убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации», — пишет газета. В статье указано, что в коротких телефонных интервью Трамп спокойно рассуждал о конфликте с бизнесменом.

Ранее Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились. Все началось с того, что миллиардер резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым». Впоследствии Маск заявил, что американский лидер не смог бы без него выиграть выборы, а Трамп назвал его сумасшедшим.