Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:53, 6 июня 2025Мир

В США рассказали о возможностях Трампа и Маска навредить друг другу

NYT: Есть несколько способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Есть ряд способов, которыми президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшей между ними публичной ссоры. Об этом написала газета The New York Times.

В частности, Маск может использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и программы. Потратив более 250 миллионов долларов на помощь в избрании президента, предприниматель мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев.

Помимо этого, Илон Маск может использовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию.

Миллиардер может создать большие проблемы для Трампа, намекая на доступ к инсайдерской информации. Следуя этой тактике, он уже заявил, что администрация намеренно затягивала рассекречивание документов по Джеффри Эпштейну, поскольку в них фигурировало имя самого главы Белого дома.

Трамп, в свою очередь, может расторгнуть контракты с компаниями Илона Маска. В 2024 году проектам миллиардера было обещано три миллиарда долларов по почти 100 контрактам с 17 государственными агентствами, отмечает газета.

Президент США также может лишить Маска допуска к гостайне, который бизнесмен получил в рамках государственных контрактов SpaceX с НАСА. Таким образом, это серьезно осложнит его дальнейшее сотрудничество с властями.

Ранее Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Миллиардер сделал репост публикации с вопросом об отстранении от власти Трампа.

В свою очередь, американский глава рассказал, что если США отрежет проекты предпринимателя Илона Маска от государственного финансирования и расторгнет с ним контракты, то это позволит стране сэкономить миллиарды долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар по военным объектам Украины ракетами и беспилотниками

    Врач поставил точку в спорах о способах передачи ВИЧ-инфекции

    В США заявили о готовности Маска поддержать демократов после ссоры с Трампом

    Сотрудники ДПС спасли найденного на трассе краснокнижного хищника

    В результате атаки БПЛА в российском регионе пострадали жители

    Эксперт рассказала об «уволенном» главном воре в законе Москвы

    Три человека пострадали в Тамбовской области после налета украинских беспилотников

    В России задумались над смягчением уголовного законодательства

    Стало известно об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

    Губернатор сообщил об атаке 46 беспилотников ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости