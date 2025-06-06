В США рассказали о возможностях Трампа и Маска навредить друг другу

NYT: Есть несколько способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу

Есть ряд способов, которыми президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшей между ними публичной ссоры. Об этом написала газета The New York Times.

В частности, Маск может использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и программы. Потратив более 250 миллионов долларов на помощь в избрании президента, предприниматель мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев.

Помимо этого, Илон Маск может использовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию.

Миллиардер может создать большие проблемы для Трампа, намекая на доступ к инсайдерской информации. Следуя этой тактике, он уже заявил, что администрация намеренно затягивала рассекречивание документов по Джеффри Эпштейну, поскольку в них фигурировало имя самого главы Белого дома.

Трамп, в свою очередь, может расторгнуть контракты с компаниями Илона Маска. В 2024 году проектам миллиардера было обещано три миллиарда долларов по почти 100 контрактам с 17 государственными агентствами, отмечает газета.

Президент США также может лишить Маска допуска к гостайне, который бизнесмен получил в рамках государственных контрактов SpaceX с НАСА. Таким образом, это серьезно осложнит его дальнейшее сотрудничество с властями.

Ранее Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Миллиардер сделал репост публикации с вопросом об отстранении от власти Трампа.

В свою очередь, американский глава рассказал, что если США отрежет проекты предпринимателя Илона Маска от государственного финансирования и расторгнет с ним контракты, то это позволит стране сэкономить миллиарды долларов.