Маску указали на критическую ошибку по Украине

Аналитик Берлетик: Маск допустил ошибку, втянув себя в украинский конфликт

Американский миллиардер Илон Маск, втянув себя в украинский конфликт, допустил большую ошибку. На это указал американский военный аналитик Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети X.

«Я еще давно говорил, что вовлечение Илона Маска в украинский конфликт и передача терминалов Starlink станет большой ошибкой для него. Некоторые из терминалов попали в вооруженные формирования неонацистов», — написал Берлетик.

Аналитик отметил, что работать с Украиной «все равно что пытаться приручить бешеную собаку», которая рано или поздно укусит.

Ранее сообщалось, что французский оператор Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о финансировании поставок пользовательских комплектов связи для Украины и возможных запусков новых спутников. Отмечается, что проект может стать альтернативой американской системе связи Starlink в случае ее отключения.