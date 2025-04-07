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09:28, 7 апреля 2025Мир

В Европе нашли альтернативу Starlink для Украины

Politico: Eutelsat может стать альтернативой Starlink на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Французский оператор Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о финансировании поставок пользовательских комплектов связи для Украины и возможных запусков новых спутников. Об этом сообщает Politico.

«Обсуждения действительно ведутся на уровне ЕС, с нашими странами-членами и с промышленностью», — сказал представитель Европейской комиссии Томас Ренье.

Отмечается, что проект может стать альтернативой американской системе связи Starlink в случае ее отключения.

Ранее гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке отметила, что компания сможет предоставить только ограниченный доступ к связи на Украине. 9 марта основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что передовая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет без доступа к спутниковому интернету Starlink.

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