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07:50, 7 апреля 2025Наука и техника

Возможности Eutelsat обеспечить полный доступ к связи на Украине оценили

Politico: Eutelsat не обеспечит полный доступ к связи на Украине, как Starlink
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке в беседе с Politico заявила, что компания сможет предоставить лишь ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного ухода Starlink.

«Давайте будем честны», — подчеркнула Бернеке, отметив, что если бы компания должна была взять на себя всю пропускную способность связи для Украины и всех ее граждан, она бы не смогла этого сделать.

В начале марта американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что системы спутниковой связи Starlink никогда не отключат терминалы на Украине. По словам предпринимателя, его слова о крахе украинского фронта при отключении Starlink — не угроза Украине.

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