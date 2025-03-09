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21:15, 9 марта 2025Мир

Маск пообещал никогда не отключать терминалы Starlink на Украине

Илон Маск заявил, что Starlink никогда не отключит терминалы на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
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Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сообщил, что системы спутниковой связи Starlink никогда не отключат терминалы на Украине. Он заявил об этом в соцсети X.

«Чтобы быть предельно ясным, неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — отметил он.

По словам предпринимателя, его слова о крахе украинского фронта при отключении Starlink — не угроза Украине. «Я просто заявляю, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку русские могут глушить все остальные коммуникации», — объяснил Маск.

Ранее Илон Маск жестко ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому после его слов о замене системы спутниковой связи Starlink, которую Варшава оплачивает для Вооруженных сил Украины. В комментарии под постом Сикорского о намерении найти альтернативу Starlink, если возникнут проблемы с надежностью компании SpaceX, Маск назвал главу польского МИД «маленьким человеком».

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