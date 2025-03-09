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20:34, 9 марта 2025Мир

Илон Маск жестко ответил главе МИД Польши после его слов о замене Starlink

Маск назвал главу МИД Польши маленьким человеком после слов о замене Starlink
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск жестко ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому после его слов о замене системы спутниковой связи Starlink, которую Варшава оплачивает для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова цитирует РИА Новости.

В комментарии под постом Сикорского в социальной сети Х о намерении найти альтернативу Starlink, если возникнут проблемы с надежностью компании SpaceX, Маск назвал главу польского МИД «маленьким человеком». Также он посоветовал Сикорскому остыть, поскольку Варшава платит «ничтожную часть стоимости» за спутниковую связь с учетом того, что равноценной замены ей не существует.

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Отметился под публикацией главы МИД Польши и госсекретарь США Марк Рубио, заявивший, что «никто не угрожал» отключить Украину от Starlink.

Ранее Радослав Сикорский сообщил, что, если Маск отключит Starlink на Украине, Варшава будет искать замену этому провайдеру. Также министр напомнил, что систему спутниковой связи для Киева оплачивает Министерство цифровизации Польши и это обходится стране в примерно 50 миллионов долларов в год

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