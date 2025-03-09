В МИД Польши отреагировали на угрозы Маска отключить Starlink на Украине

Сикорский: Если Маск отключит Starlink на Украине, Польша будет искать замену

Если миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск отключит Starlink на Украине, Варшава будет искать замену этому провайдеру, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Такое мнение он выразил в социальной сети Х.

Сикорский напомнил, что принадлежащую Маску систему спутниковой связи Starlink для Украины оплачивает министерство цифровизации Польши, и это обходится стране в примерно 50 миллионов долларов в год. Если же миллиардер, заявивший о критической важности Starlink для украинских военных, осуществит свою угрозу и отключит доступ, Польша готова искать замену.

«Даже если не говорить об этичности угроз жертве агрессии: если SpaceX окажется ненадежным провайдером, мы будем вынуждены искать других», — отреагировал на слова Маска министр.

Ранее Сикорский иронично отреагировал на идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести референдум в стране по членству Украины в Евросоюзе. Он отметил, что ему было бы «интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана».