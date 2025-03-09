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01:34, 9 марта 2025Мир

В Польше иронично отреагировали на идею референдума в Венгрии по Украине

В МИД Польши с иронией оценили идею референдума в Венгрии по Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X иронично отреагировал на идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести референдум в стране по членству Украины в Евросоюзе.

«Мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана», — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что его правительство проведет опрос среди венгров об их поддержке вступления Киева в Евросоюз. По его словам, в стране есть «так называемая национальная схема консультаций», которая будет использоваться при сборе мнения венгров по вопросу.

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