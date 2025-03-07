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08:36, 7 марта 2025Мир

Орбан пообещал провести опрос среди венгров об их поддержке вступления Киева в ЕС

Орбан: Венгры будут иметь право голоса по поводу вступления Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгры будут иметь право голоса по поводу вступления Украины в Европейский Союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Politico.

Отмечается, что выступая перед журналистами после экстренного саммита всех 27 лидеров ЕС в Брюсселе, на котором Венгрия была единственной несогласной, отказавшейся поддержать совместное заявление в поддержку вооружения Украины, Орбан пообещал, что его правительство проведет опрос среди венгров об их поддержке вступления Киева в Евросоюз.

«У нас есть так называемая национальная схема консультаций, которую мы регулярно используем для сбора мнения людей, поэтому сейчас мы будем использовать ту же схему», — сказал премьер.

Ранее саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за оппозиции Венгрии. В итоговом документе встречи отмечается, что Европейский совет вернется к обсуждению этой темы на следующей неделе.

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