Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:14, 10 марта 2025Наука и техника

На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

Илон Маск: Передовая линия ВСУ рухнет без доступа к Starlink
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что передовая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет без доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, спутниковая связь, которую обеспечивают аппараты SpaceX, — это костяк подразделений Киева.

Предприниматель подчеркнул, что его утомила многолетняя ситуация, в которой Украина неизбежно проиграет.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

При этом позже он сообщил, что SpaceX никогда не отключит терминалы на Украине. «Чтобы быть предельно ясным, неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск. Он предположил, что без доступа к спутникам ВСУ останутся без связи, поскольку Вооруженные силы России глушат другие каналы коммуникации. Издание inews допустило, что без Starlink половина подразделений ВСУ останется без связи.

Киев получил доступ к Starlink в 2022 году

В феврале 2022 года Маск заявил, что Starlink станет доступным на Украине, а в марте стало известно о поставке первых терминалов. Через два месяца Киев получил более 12 тысяч терминалов Starlink. В начале 2025 года министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский сообщил, что на Украине работает 25 тысяч комплектов оборудования Starlink.

В 2023 году в SpaceX рассказали, что контракт компании с украинским правительством подразумевает использование спутникового интернета для гуманитарных целей. После сообщений о применении Starlink для наведения оружия в SpaceX рассказали о возможных ограничениях для Украины. Однако американскую систему продолжают использовать в системах вооружения.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности в этом. Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали», — заявляла президент компании Гвинн Шотвелл.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Starlink используют для связи и управления беспилотниками

Киев использует Starlink для связи между подразделениями и управления различными беспилотными платформами. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут глушить дроны, работающие при помощи спутниковой системы.

Starlink применяют для управления безэкипажными катерами (БЭК), которые Киев использует в Черном море, и тяжелыми гексакоптерами «Баба-яга». Кроме того, в зоне СВО замечали дроны-камикадзе самолетного типа «Рубака», которые несли терминалы Starlink. Также известно о попытках использовать Starlink в роботизированных платформах. В частности, на вооружение ВСУ приняли дистанционно управляемую машину Droid TW 12.7 с пулеметом и терминалом спутниковой связи.

Кроме того, Киев использовал Starlink для координации работы локаторов системы ZVOOK, предназначенной для определения типа и направления полета дрона или ракеты.

Европа может предоставить Киеву доступ к аналогу Starlink

Ранее в марте представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что Европейский союз (ЕС) может предоставить Киеву доступ к спутниковой системе GovSatCom. Однако сеть, которая объединяет спутники стран ЕС, уступает Starlink по охвату и функциональности. Полноценной заменой американской системы станет спутниковая группировка IRIS 2, которая заработает в полную силу в 2030 году.

Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom

Тома Реньепредставитель Еврокомиссии

Также Киев использует французские спутники Sutelsat для поддержки связи на правительственном уровне. В марте стало известно, что оператор спутников обговаривает с властями ЕС развертывание дополнительных терминалов на Украине. Газета Financial Times писала, что четыре оператора спутниковой связи из стран ЕС ведут переговоры о работе на Украине в случае отключения Starlink. Заменить американскую систему захотели компании SES, Inmarsat, Hisdesat и OneWeb.

Стоит отметить, что Киев уже использует альтернативы Starlink. В частности, с 2023 году ВСУ применяют терминалы SatCube, которые поставляет одноименная шведская компания.

Российские военные тоже используют Starlink

В конце 2023 года стало известно, что Вооруженные силы России также начали массово использовать Starlink в зоне спецоперации. По словам военного корреспондента Александра Коца, это повысило эффективность разведки.

«Старлинком» в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него в том числе идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА

Александр Коцвоенный корреспондент

Военкор подчеркнул, что он пока не слышал о случаях обнаружения российских позиций из-за использования американской системы.

При этом на официальной карте Starlink Россия отнесена к странам, в которых нет официального доступа к системе. Источники The Washington Post отмечали, что США не могут повлиять на попадание терминалов Starlink в Россию из-за растущего черного рынка.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

    На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе везли цианистый натрий

    «Я постоянно рыдала». Бывшая девушка Канье Уэста рассказала, зачем он заставляет своих жен раздеваться на публике. Чего он хочет?

    Постоянно скандалившие супруги сходили к врачу и узнали причину ссор

    Россияне массово устремились на отдых в Европу. Как теперь там относятся к туристам из России?

    В российском регионе осудят иностранца за совращение малолетних девочек

    Еще один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    На Украине назвали число подлежащих декоммунизации станций метро

    Решение убрать Раппопорт из спектакля прокомментировали

    В российском регионе осудили мошенницу в парике за обман пенсионерки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше