Франция захотела развернуть спутниковые терминалы на Украине в случае отключения Starlink

AFP: Французская Eutelsat планирует развернуть доптерминалы на Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat обговаривает с властями Евросоюза развертывание дополнительных терминалов на Украине. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что низкоорбитальные спутники Eutelsat уже используются на Украине для поддержки связи на правительственном уровне.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink. По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, спутниковую связь используют в украинской пехоте, разведке, расчетах беспилотников, а также штабы бригад и батальонов.

Сообщалось, что Киев сможет перейти на альтернативу спутниковой связи Starlink в течение трех месяцев.