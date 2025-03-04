На Украине рассказали о поисках альтернативы Starlink

The Economist: Киев сможет перейти на альтернативу Starlink за три месяца

Киев сможет перейти на альтернативу спутниковой связи Starlink в течение трех месяцев. О поисках альтернативных систем коммуникации со ссылкой на украинских чиновников рассказало издание The Economist.

«У нас есть вариант, который можно внедрить за несколько дней, а более масштабное решение — за три месяца», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что при этом предполагаемые аналоги значительно ослабят Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее в ВСУ предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink. По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, спутниковую связь используют в украинской пехоте, разведке, расчетах беспилотников, а также штабы бригад и батальонов.