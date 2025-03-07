В Европе захотели помочь Киеву при отключении Starlink

FT: спутниковые операторы Европы готовятся помочь Киеву при отключении Starlink

Четыре европейских оператора спутниковой связи рассматривают свои возможности для оказания помощи Украине в случае отключения американской системы связи Starlink. Об этом пишет Financial Times (FT).

По информации газеты, переговоры об этом с правительствами своих стран ведут люксембургский SES, британский Inmarsat, которым владеет американская компания Viasat, испанский Hisdesat, а также французский Eutelsat/OneWeb. Между тем, как уточняет издание, заменить Starlink, который сейчас работает на Украине через 40 тысяч терминалов, окажется крайне непросто.

Глава Hisdesat Мигель Анхель Гарсия Примо сообщил, что после конфликта, произошедшего в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом, «немедленно началось обсуждение того, может ли Евросоюз предоставить альтернативы» Starlink.

Ранее сообщалось, что около половины подразделений Вооруженных сил Украины могут остаться без связи при отключении систем спутникового интернета Starlink. О готовности заменить системы заявила французская Eutelsat.