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06:06, 26 февраля 2025Мир

В Польше раскрыли количество купленных для Украины комплектов Starlink

Министр Галковский: Польша передаст Украине 5 тысяч комплектов Starlink
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Польша отправит на Украину пять тысяч комплектов спутникового интернета Starlink. Об этом рассказал министр информатизации Кшиштоф Галковский, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что терминалы уже частично оплачены и будут переданы Киеву «в ближайшие недели или месяцы». По его словам, сейчас на территории республике уже работает 25 тысяч комплектов Starlink.

Ранее Галковский сообщил об оплате Польшей стоимости использования Starlink для Украины. Он отметил, что оснований для отключения Киеву доступа к спутниковому интернету нет.

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