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15:21, 4 марта 2025Мир

ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

Ренье: ЕС может к 2030 году предоставить Украине аналог Starlink при отключении
Семен Александров (редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Европейский союз (ЕС) может к 2030 году предоставить Украине аналог системы связи Starlink в случае ее отключения. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что европейские страны усердно работают над спутниковой группировкой IRIS 2, которая заработает в полную силу только к 2030 году, а также планируют предложить альтернативное решение, которым станет так называемый GovSatCom.

«Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom», — рассказал Ренье.

Ранее политолог Константин Калачев отметил, что прекращение военной помощи США станет серьезной проблемой для Украины, потому что Европа может заместить далеко не все поставки. По его словам, легко представить, что произойдет, если Илон Маск отключит Starlink — Украина останется без связи.

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