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13:53, 3 марта 2025МирЭксклюзив

Названы последствия прекращения военной помощи США для Украины

Политолог Калачев назвал критичным для Киева прекращение военной помощи США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прекращение военной помощи США станет серьезной проблемой для Украины, потому что Европа может заместить далеко не все поставки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Вооруженным силам Украины (ВСУ), по его словам, также придется непросто без разведданных Штатов.

«Часть поставляемых США вооружений не может быть заменена европейскими, — сказал политолог. — К примеру, Европа не производит системы Patriot, она также активно использует американские комплектующие, технологии, что тоже может стать проблемой. И легко представить, что произойдет, если бизнесмен Илон Маск отключит Starlink, — Украина останется без связи».

Калачев уточнил, что у Киева, безусловно, даже без помощи США сохранятся резервы, которые позволят продолжать боевые действия еще какое-то время. Но ситуация с противовоздушной обороной (ПВО) станет критичной и будет усугубляться с каждым днем.

«Также вряд ли европейские спутники позволят компенсировать разведданные США, которые необходимы для нанесения ударов. Но тут в любом случае надо иметь то, чем наносить эти удары, — это взаимосвязанные вещи. Наличие или отсутствие разведданных ничего не решит, если у Украины не будет дальнобойных ракет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее NYT со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что после перепалки между украинским и американским президентами в Белом доме США могут перестать оказывать помощь ВСУ. В том числе Вашингтон может прекратить делиться разведданными с Киевом.

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