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12:01, 1 марта 2025Мир

Стало известно о последствиях перепалки Зеленского и Трампа для ВСУ

NYT: США может прекратить делиться разведданными с украинской армией
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

После перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме США может перестать оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе прекратить делиться с ними разведданными. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание сообщает, что поставки американского оружия на Украину почти прекратились и могут прекратиться полностью. По их данным, одним из последствий произошедшей накануне перепалки может быть остановка даже косвенной поддержки украинской армии, которая в настоящее время включает предоставление разведданных, обучение украинских военных и пилотов, размещение кол-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии.

Эту информацию также подтверждает The Washington Post. Как стало известно журналистам, президент США Дональд Трамп изучает возможность прекращения всех поставок военной помощи Киеву.

Ранее Трамп заявил, что настаивает на немедленном прекращении огня на Украине. При этом президента Украины Владимира Зеленского он обвинил в неуважении к США и нежелании заключить мир.

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