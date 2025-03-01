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01:37, 1 марта 2025Мир

Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Трамп сообщил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuetrs

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня на Украине «немедленно». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас», — высказался он.

Он также прокомментировал свой спор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам Трампа, Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. «Он [Зеленский] может вернуться, когда будет готов к миру», — подчеркнул американский лидер.

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