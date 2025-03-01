Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня на Украине «немедленно». Об этом сообщает агентство Reuters.
«Я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас», — высказался он.
Он также прокомментировал свой спор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам Трампа, Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. «Он [Зеленский] может вернуться, когда будет готов к миру», — подчеркнул американский лидер.