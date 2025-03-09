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10:53, 9 марта 2025Мир

Маск предположил обрушение украинского фронта при отключении Starlink

Илон Маск: Передовая линия ВСУ рухнет при отключении Starlink на Украине
Екатерина Ештокина

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск предположил обрушение украинского фронта при отключении спутникового интернета Starlink. Его комментарий появился в соцсети X.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — высказался разработчик упомянутой технологии.

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Кроме того, предприниматель заявил, что его утомили годы тупиковой ситуации, в которой Украина, по его словам, неизбежно проиграет. «Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — подытожил он.

Известно, что украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.

Ранее 9 марта Маск назвал связанное с украинскими олигархами условие завершения конфликта. Предприниматель предложил наложить санкции на десять крупнейших украинских олигархов.

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