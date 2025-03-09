Маск назвал связанное с украинскими олигархами условие завершение конфликта

Маск: Если наложить санкции на крупных украинских олигархов, конфликт закончится

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск назвал условие завершения украинского конфликта, связанное с крупными олигархами страны. Своим мнением он поделился в социальной сети Х.

Предприниматель предложил наложить санкции на десять крупнейших украинских олигархов. Он уточнил, что ограничения необходимо ввести в первую очередь против тех, у кого есть особняки в Монако. «Вот ключ к разгадке», — отметил Маск.

Ранее Илон Маск осудил преследующих вице-президента США Джея Ди Вэнса и его маленькую дочь проукраинских активистов. Он отметил, что если кто-то преследует ребенка в рамках политического протеста, то он «дерьмовый человек».