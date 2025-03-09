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09:45, 9 марта 2025Интернет и СМИ

Маск оценил преследование проукраинскими активистами Вэнса с маленькой дочерью

Маск осудил проукраинских активистов, напугавших дочь Джей Ди Вэнса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kevin Lamarque / AP

Американский миллиардер Илон Маск оценил преследование проукраинскими активистами вице-президента США Джея Ди Вэнса и его маленькой дочери. Он осудил активистов в социальной сети X.

Вэнс пожаловался, что во время прогулки с трехлетней Мирабель встретил группу протестующих, выкрикивавших проукраинские лозунги и напугавших девочку. Он отметил, что если кто-то преследует ребенка в рамках политического протеста, то он «дерьмовый человек».

«100 процентов», — отреагировал Маск.

Ранее на горнолыжном курорте Уоррен, куда Вэнс привез свою семью, сотни протестующих собрались, чтобы выразить протест против визита политика. После инцидента семью вице-президента перевезли в тайное место.

После вице-президент США вышел на связь в социальных сетях, чтобы написать, что его семья прекрасно провела время в Вермонте и почти не замечала протестующих.

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