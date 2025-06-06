Медведев нашел альтернативный способ примирения Трампа с Маском

Медведев: РФ готова посодействовать примирению Трампа с Маском за акции Starlink

Российская Федерация (РФ) готова посодействовать примирению президента США Дональда Трампа с американским миллиардером Илоном Маском. Об этом заявил в X (ранее — Twitter) заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Для этого бывший президент России предложил альтернативный способ — «разумной платой», по мнению политика, станет передача акций Starlink.

До этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского бизнесмена, который ранее покинул администрацию Белого дома.

Маск незамедлительно на этот выпад отреагировал — в X он впервые жестко высказался о главе государства и напрямую ему угрожал. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.

По сведениям New York Times, есть ряд способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу в ходе вспыхнувшей между ними публичной ссоры.