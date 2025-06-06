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14:33, 6 июня 2025Россия

Российские военные отомстили Украине за снесенный памятник Пушкину

Военкор Коц: Бойцы СВО открыли по ВСУ огонь в отместку за снос памятника Пушкину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российские военнослужащие отомстили Украине за снесенный в Харькове памятник поэту Александру Пушкину. Это следует из видео, опубликованного военным корреспондентом Александром Коцем в Telegram.

На размещенных им кадрах участник специальной военной операции (СВО) произносит фразу: «За уничтоженный памятник Пушкину в Харькове, огонь!» — помещает снаряд в миномет и совершает выстрел.

«[СВО] идет в том числе и за выживание языка. Потому что он является родным для миллионов жителей Незалежной. И цивилизационно соединяет все постсоветское пространство с Россией», — подписал военкор видео о бойцах, которые открыли стрельбу в отместку за памятник.

Ранее в МИД сообщили, что Россия будет настаивать на восстановлении прав русскоязычных жителей Украины.

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