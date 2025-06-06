В МИД объявили о намерении восстановить права русскоязычных на Украине

Лавров: Россия будет настаивать на восстановлении прав русскоязычных на Украине

Россия будет настаивать на восстановлении прав русскоязычных жителей Украины. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров во время обращения по случаю Дня русского языка.

«Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме», — заявил дипломат.

Он также отметил, что будут добиваться обсуждения данной проблемы на всех международных площадках. Лавров также заявил, что решение языкового вопроса на Украине является необходимым условием для долгосрочного мира.

Ранее в другой постсоветской стране — Латвии — депутата Алексея Росликова выгнали с заседания Сейма (парламента) республики из-за фразы на русском языке. По закону республики в законодательном органе разрешено использовать только государственный язык.