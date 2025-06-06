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07:03, 6 июня 2025Забота о себе

Мужчинам дали пошаговую инструкцию по использованию презерватива

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Holiday.Photo.Top / Shutterstock / Fotodom

Врач Уно Вольпо заявил, что далеко не все мужчины правильно используют презерватив. Соответствующую пошаговую инструкцию он дал в беседе с изданием Metropoles.

Вольпо посоветовал перед использованием презерватива проверить его срок годности и целостность упаковки. Зубами открывать последнюю не стоит, так как можно нечаянно повредить средство контрацепции.

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По словам врача, следует сжать кончик презерватива, чтобы избавиться от лишнего воздуха, а затем в таком виде нужно поместить его на головку пениса и раскатать по всему стволу полового органа. При этом не стоит просить партнершу сделать это ртом, подчеркнул он. После того как контрацептив надет, необходимо нанести смазку, которая облегчает трение и проникновение.

После использования презерватив нужно снять, завязать и выбросить в мусорное ведро, а не в унитаз, добавил Вольпо.

Ранее уролог Рена Малик призвала мужчин не сдавливать половой член различными предметами. По ее словам, эта сексуальная практика является самой опасной для здоровья.

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